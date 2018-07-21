يا سمرا لأدهم سليمان تحقق 800 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة.. فيديو

حققت أغنية "يا سمرا" للمطرب ادهم سليمان، 800 ألف مشاهدة بعد طرحها منذ يومين عبر موقع "يوتيوب" لتستمر فى حصد النجاحات، وهى من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى ادهم سليمان ومن إخراج عمورى، كما حققت الأغنية نصف مليون مشاهدة عبر فيس بوك، حيث أشاد المستمعون بألحان وكلمات الأغنية.



وتقول كلمات الأغنية: ماتفتحيش فجرح عشته زمان .. قول للزمان ارجع يازمان ياحلم راهنت بعمرى عليه .. وطلعت من الرهان خسران يا سمرا ياللى عنيكى كدابين .. والله لو بعشق حجر ها يلين.



من ناحية أخري أصدر أدهم مينى ألبوم تضمن ثلاث أغان قدمها من خلال ألبوم ادهم سليمان 2016 وهما الأنبيا، مش ندمان، والعاشقين.