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أخبار البلد

وزيرة الهجرة ضيفة صدى البلد للرد على أسئلة المصريين بالخارج

السبت 21/يوليه/2018 - 03:31 م
صدى البلد
سعيد العربي
تحل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضيفة على موقع صدى البلد ظهر غد "الأحد" في بث مباشر، للرد على أسئلة المصريين.

كما تتحدث الوزيرة عن جمعية "مصر تستطيع" للعلماء المصريين بالخارج بعد الانتهاء من الإجراءات الورقية والمرشحين لها، وما تم حول خطوات إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.

وتكشف الوزيرة خلال الندوة عن تفاصيل مقترح إنشا صرح طبي عالمي وأكاديمية طبية متطورة تهدف لتخريج أطباء ذو كفاءة عالية، بالإضافة الى ملامح مؤتمر مصر تستطيع القادم والعلماء المشاركين فيهنوموعد انطلاقه وتفاصيل مؤتمر العودة للجذور المقرر انطلاقه في 30 يوليو.

كما تتحدث أيضا عن مقترح آلية تنظيم عمل الجاليات، الذي سيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل تقديمه رسميا، وآلية طرحه على الجاليات، ومصير مشروع التأمين الشامل على المصريين بالخارج.

إضافة إلى ذلك متابعة الوزارة لقضايا المصريين بالخارج كقضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام، ومصير مشروع إعفاء السيارات جمركيا وآخر ما تم حوله.

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