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رياضة

الزمالك يلتقي الجونة وديا استعدادا للموسم الجديد

السبت 21/يوليه/2018 - 03:32 م
أرشيفية
أرشيفية
منتصر الرفاعي -ملك موسى
اتفق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره بنادي الجونة على خوض المباراة الودية المقرر لها بين الناديين يوم 24 يوليو الحالي على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقرر أن تقام مباراة الزمالك والجونة في الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لاتفاق الجهازين الفنيين معا.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الإنتاج الحربى وديا يوم 26 يوليو الجاري على ملعب السلام استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز بعد مواجهة الفريق لنادي الجونة.

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