قرار وزير الآثار بتحويل قصر محمد علي لمتحف يوثق بطولات السويس حبر على ورق.. والتسيق مع السياحة لاستقبال وفود عالمية خلال عبور 500 ألف بحري لقناة السويس سنويا

-تحويل قصر محمد علي بمحافظة السويس لمتحف قومى حبر على ورق

- سبق إعداد دراسة عاجلة للتعرف على مدى صلاحية تحويل القصر لمتحف

- المتحف السويس القومي يحتوي على عدد كبير من الآثار تحكي تاريخ مصر



مازالت موافقة وزير الآثار على إعداد دراسة عاجلة لتحويل قصر محمد علي بمحافظة السويس لمتحف قومى حبر على ورق الذى تم تسجيله كأثر منذ نوفمبر الماضى، إلى متحف يضم تاريخ بطولات السويس فى العصر الحديث وأخرها معركة أكتوبر 73 والتصدى للجيش الإسرائيلى الذى حاول احتلال المدينة وتجسيد بطولة تلاحم أهالى السويس مع الجيش والشرطة فى هذه المعركة.



تفقد وزير الآثار ومحافظ السويس، قصر محمد علي بحي السويس منذ عدة شهور، الذي بناه محمد علي باشا عام 1821 وذلك للتعرف على احتياجات القصر على الطبيعة، قبيل الاحتفال بمرور 200 عام على بنائه.



وأشار اللواء أحمد حامد محافظ السويس إلى أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار سبق إعداد دراسة عاجلة لتحويل قصر محمد علي بمحافظة السويس لمتحف قومى حبر على ورق؛ للتعرف علي مدي صلاحية المباني ومتطلبات أعمال الترميم والتطوير وعمل مقايسة بذلك من خلال لجنة مشكلة من خبراء الآثار من أجل عودة قصر محمد علي باشا لشكله الجميل كما كان منذ إنشاؤه؛ استجابة لطلب محافظ السويس والنواب وأبناء السويس.



رافق وزير الآثار، اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس في جولة لمتحف السويس القومي بمنطقة حوض الدرس ببورتوفيق الذي يحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتاريخ السويس عبر عصور ما قبل التاريخ والفراعنة وحتى العصر الحديث وفترة حفر قناة السويس في الفترة من 1859.



وتعتبر وزارة الآثار، محافظة السويس زاخرة بالآثار المهمة التى يمكن أن تدر دخلا كبيرا للاقتصاد القومى، فهى تضم أحدث متحف بمنطقة حوض الدرس ببورتوفيق على الضفة الغربية لقناة السويس الذى يضم قاعات عجرود والقلزم والتعدين والملاحة والتجارة وسيزوستريس وقاعة المحمل، وكانت محافظة السويس أولى عتبات الحج الى المملكة العربية السعودية لأداء الفريضة منذ سنوات طويلة حاملا معه كسوة الكعبة وقاعة كبار ملوك وحكام مصر وعربة الملوك التي شاركت في حفل افتتاح قناة السويس عام 1869 في عهد الخديوي إسماعيل بحضور الملكة أوجيني زوجة الملك نابليون بونابرت الثالث ملك فرنسا، كذلك السفينة التي شاركت في أعمال التجارة من مصر إلي بلاد بونت في عهد الملكة حتشبسوت ملكة مصر.



متحف السويس القومي ببورتوفيق عالمي ومتميز وأعلن أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة للترويج له في استقبال وفود سياحية من دول العالم من خلال عبور 500 ألف من أطقم 18 ألف سفينة تعبر قناة السويس سنويا من خلال تنظيم رحلات سريعة لسياحة اليوم الواحد للمتاحف بتنظيم رحلات سياحية.



وأشار اللواء أحمد حامد محافظ السويس الى ان متحف السويس القومي يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية من مختلف العصور التي تحكي تاريخ مصر، مؤكدًا ما يقدمه المتحف من معرفة للشباب وطلاب المدارس حول حضارة وتاريخ مصر العريق.



وأكد محافظ السويس، أنه سبق ودار حوار مع وزير الآثار بمكتبه بمبنى ديوان عام محافظة السويس، حول الأماكن الأثرية بالسويس وأهمية تطويرها والحفاظ عليها ومنها قصر محمد علي باشا بحي السويس وتنشيط الرحلات السياحية بمتحف السويس القومي وعمل خريطة للاماكن الاثرية بالمحافظة.



وقال نواب محافظة السويس محمد المصري وطلعت خليل وطارق متولي وعبد الحميد كمال ونانسى نصير إنهم طالبوا وزارة الآثار بتفعيل تحويل قصر محمد علي لمتحف يضم آثار وتاريخ محافظة السويس ومنطقة القناة.