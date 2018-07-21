ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سيالة يبحث مع رئيس زامبيا مستجدات الأزمة الليبية

السبت 21/يوليه/2018 - 03:39 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، مع رئيس جمهورية زامبيا إدجار لونجو، مستجدات الأزمة الليبية وآخر التطورات في المنطقة.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية قوله - في بيان - إن هذا اللقاء جاء في إطار الزيارة الرسمية للوزير إلى جمهورية زامبيا، نيابة عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، للمشاركة في قمة الكوميسا العشرين لرؤساء وقادة الدول والحكومات، التي عقدت خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين ليبيا وزامبيا، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا كذلك نتائج أعمال قمة الكوميسا وسبل دعم توصيات وخطط القمة المستقبلية. واستعرض الطرفان العلاقات الإفريقية - الإفريقية، وأهمية تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

ترشيحاتنا

مرسى علم وجهتك السياحية لقضاء إجازة فى أكبر تجمع لعروس البحر.. صور

مرتضى منصور: لا تصالح مع مرتشين ومخربين

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

سقوط المتهمين بالسطو على فيلا بالقاهرة الجديدة

مرتضى منصور يحضر مفاجأة لاثنين من مقدمي البرامج

مقتل 11 شخصا وإصابة 8 آخرين من الحرس الثوري الإيراني

الأرصاد: موجة حارة لمدة 48 ساعة بداية من الاثنين.. فيديو

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إيكاردي عقب فشل ضم نيمار

شاهد.. محمد صلاح على متن طائرة ليفربول في طريقه إلى أمريكا

أفيخاي أدرعي يهدد حماس: قدمنا فقط مقبلات لمن اشتاق لـ2014

كتائب القسام ردا على أدرعي: متجربوناش.. صور

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار جديدة حول اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار بكوم أمبو .. صور

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

فيديو

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو
وزيرة الصحة: إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة خلال 6 أشهر ..فيديووصور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بالبحيرة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟