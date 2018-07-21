سيالة يبحث مع رئيس زامبيا مستجدات الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، مع رئيس جمهورية زامبيا إدجار لونجو، مستجدات الأزمة الليبية وآخر التطورات في المنطقة.



ونقلت بوابة الوسط الليبية عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية قوله - في بيان - إن هذا اللقاء جاء في إطار الزيارة الرسمية للوزير إلى جمهورية زامبيا، نيابة عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، للمشاركة في قمة الكوميسا العشرين لرؤساء وقادة الدول والحكومات، التي عقدت خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري.



وبحث الطرفان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين ليبيا وزامبيا، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا كذلك نتائج أعمال قمة الكوميسا وسبل دعم توصيات وخطط القمة المستقبلية. واستعرض الطرفان العلاقات الإفريقية - الإفريقية، وأهمية تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية.