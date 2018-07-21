الدرندلي يكشف تفاصيل رحلة بتسوانا

يغادر سمير عدلى المدير الإدارى بالأهلى اليوم مطار القاهرة متوجهًا إلى بتسوانا بهدف الإعداد لوصول فريق الكرة وحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة هناك، وكانت البعثة قد حصلت على جرعات التطعيم الخاصة بالرحلة صباح أمس بمن فيهم الجهاز الفنى وكذلك خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس البعثة.



وكشف الدرندلى عن أنه تم إرسال قائمة كاملة بأسماء بعثة الأهلى لوزارة الخارجية فى بتسوانا بهدف استخراج التأشيرات الخاصة بدخول الفريق.



وقال إن لجنة الكرة وافقت على سفر المهندس سمير عدلي قبل البعثة بيومين لإنهاء التأشيرات وحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة لتجنب أي أزمات هناك، وكذلك توفير أقصى درجات الهدوء للجهاز الفنى واللاعبين للتفرغ لتحقيق نتيجة جيدة تسعد جماهير النادي التى تنتظر الفوز دون شك بهدف العودة للطريق الصحيح.



وأضاف الدرندلى أنه أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية ببعض أصدقائه فى جنوب إفريقيا وبتسوانا لاستكشاف الأوضاع هناك، وأطمأن أن البلد هادئ وبه ملاعب جيدة رغم صغر مساحته.



وأوضح رئيس البعثة أن الفريق سوف يتجمع فى مطار القاهرة فى الحادية عشرة من مساء بعد غد الإثنين على أن تغادر الطائرة إلى أديس أبابا (ترانزيت) ثم إلى بتسوانا مباشرة.