وضع حجر أساس المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور

وضعت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، يرافقها الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، واللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم السبت، حجر الأساس لإنشاء المستشفى الجامعي على الطريق الزراعي السريع (مصر/إسكندرية) داخل المجمع النظري بالأبعادية بتكلفة مبدئية حوالي 900 مليون جنيه، إلى جانب وضع حجر أساس كلية الطب البشري بدمنهور على مساحة 2000 متر بتكلفة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه.



وقالت المهندسة نادية عبده إن المستشفي الجامعي وكلية الطب البشري بدمنهور تأتيان في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة البحيرة وتقديم الخدمات العلاجية الجيدة لمواطني المحافظة، وتفعيل الدور المجتمعي لجامعة دمنهور لخدمة المواطنين والاستفادة من خبراتها وكوادرها العلمية المتخصصة في عملية التنمية وشتى المجالات الخدمية".



وأوضحت أن مشروع إنشاء كلية للطب البشري ومستشفى جامعي كان بمثابة الحلم لأبناء المحافظة، وسوف يخفف العبء عن كاهل الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن طاقة المستشفى الجامعي ستفوق طاقة المستشفى العام بدمنهور بثلاثة أضعاف.



من جانبه، قال رئيس جامعة دمنهور "إن المستشفى الجامعي بمدينة دمنهور سيقام على مساحة 4 آلاف متر مسطح عبارة عن دور أرضي و10 طوابق علوية ويتسع لـ500 سرير لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة وفقا للمعايير الدولية لأبناء المحافظة".



وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع (الشركة المنفذة) للانتهاء من الأعمال خلال 3 سنوات، وسيتم تكثيف الجهود لتدبير الاعتمادات المالية والانتهاء من هذين المشروعين قبل المدة المحددة، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء مستشفى دمنهور التعليمي هو المشروع الأول من حيث موقعه المتميز على الطريق الزراعي السريع، وسيخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.



ومن ناحية أخري، تفقدت محافظ البحيرة أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمدينة دمنهور (د) بأطوال 22 كيلو مترا بأقطار مختلفة من 225 إلى 1000 مم، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 400 متر في شارع عبدالسلام الشاذلي، فيما تجري الأعمال بالمرحلة الثانية بطول 200 متر طولي بأعماق 5 و6 أمتار.



ووجهت المهندسة نادية عبده، خلال الجولة، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بشارع عبدالسلام الشاذلي، للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم والارتقاء بخدمة الصرف للمباني السكنية والمنشآت الجديدة القائمة، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في أعمال التنفيذ.



وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 4 كيلومترات من الشبكة حتى الآن من إجمالي 22 كيلومترا مقرر الانتهاء منها خلال الأشهر الـ9 القادمة، بتكلفة 82 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي لتطوير شبكة الصرف الصحي بمدينة دمنهور، والقضاء على المشاكل التي قد تستجد في المستقبل، خاصة مع التوسع في المباني والإنشاءات وزيادة الكتلة السكنية داخل المدينة.