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ثقافة

فتح باب التقدم لجوائز اتحاد كتاب مصر للعام 2018 - 2019

السبت 21/يوليه/2018 - 08:21 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن فتح باب التقدم لجوائز الاتحاد للعام 2018 - 2019.

وصرح الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد، اليوم السبت، بأن الجوائز الخاصة التي يشرف عليها الاتحاد هي على النحو التالى، أولا: ست جوائز سنوية فى ثلاثة مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه، وهي جوائز شعر العامية، شعر الفصحى، الرواية، أدب الأطفال، النقد الأدب والترجمة.

ثانيًا: ثلاث جوائز تميز قيمة كل منها 20 ألف جنيه، على النحو التالى: جائزة التميز فى الشعر، جائزة التميز فى القصة والرواية و جائزة التميز فى النقد.

وتمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها أو المتقدم إليها واحدا من الرواد ، ومن ذوي الأسماء البارزة ومن المؤثرين على الأجيال اللاحقة لة فى حقله الأدبى.

ثالثا: خمس جوائز خاصة على النحو التالى: جائزة د.عبد الغفار مكاوي فى القصة وقيمتها 1500 جنيه، جائزة د. حسن البندارى فى الرواية وقيمتها 5000 جنيه، جائزة محمد سلماوى للنص المسرحى للشباب وقيمتها 5000 جنيه، جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيدٍ فى مجالات الأدب وقيمتها 5000 جنيه وجائزة يوسف أبو رية فى القصة والرواية وقيمتها 5000 جنيه.

وتتشكل لجنة لكل جائزة من ثلاثة أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد ترسل إليهم جميع الأعمال ، ويراعى فى تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة.

ويشترط فى الأعمال المتقدمة أن يكون مؤلف العمل عضوا عاملا من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددا لاشتراكه، وأن يكون العمل حديثا لم يمر على طبعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم، وألا يكون العمل قد حصل على أية جائزة من قبل، وأن يكون العمل منشورا فى دار نشر معروفة وله رقم إيداع.

وكذلك ألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية، وأن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة وأن تكون قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن فيها، ولا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى، إلا بعد مرور خمس سنوات.

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