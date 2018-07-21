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محافظات

تركيب إشارات مرور إلكترونية بشارع النيل في إمبابة

السبت 21/يوليه/2018 - 03:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الصاحي
بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، استكمال منظومة تركيب إشارات مرور إلكترونية بالمحاور الرئيسية في المحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه تم أمس "الجمعة"، وضع تصور وتخطيط نهائى لتركيب إشارات مرور إلكترونية بشارع النيل أمام قسم شرطة إمبابة في نطاق حى شمال الجيزة.

وأضاف أن المنظومة تستهدف إحكام السيطرة والقضاء على الكثافة المرورية العالية بشارع كورنيش النيل ونفق إمبابة وشارع المحطة وكوبرى إمبابة.

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