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مرأة

نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:38 ص
ماموجرام لكشف سرطان
ماموجرام لكشف سرطان اثدي
آية التيجي - عدسة / أشرف العمدة
قال الدكتور أشرف الزايد عضو مجلس إدارة ورئيس المجلس الطبي "مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات"، إن هناك 65% نانو جرام يجري للسيدات يوميا عند الشك في الإصابة باورام الثدي، وهو أمر جيد للكشف المبكر عن أورام الثدي في وقت مبكر.

وأشار إلى أنه لا يكتفي الكشف على وجود سرطان الثدي أم لا، ولكنهم يقدمون كثير من التوعية للمرضى، ليتجنبوا الإصابة، لتجنب الإصابة في المستقبل، والحد من نسبتها، وزيادة نسب الشفاء بشكل كبير.

وأضاف أنه يتم اختيار الأطباء على أسس علمية بالغة الدقة في مركز بهية، بعد أن يمروا بفلاتر كثيرة لكي ينتقوا كوادر طبية ذات كفاءة عالية لكي يضمنوا ان يقدموا المزيد من الدعم، ومتابعة المرضى بشكل اكبر واكثر دقة.

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