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رياضة

صحف إنجليزية: مصرى يحكم أستون فيلا

السبت 21/يوليه/2018 - 05:01 م
صدى البلد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن شراء رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس نسبة 55% من أسهم نادي استون فيلا وإنقاذه من الأزمات المالية التي تفاقمت منذ عام 2016.

وعنونت صحيفة الديلي ميل الانجليزية: هنري أبرز المرشحين لتدريب استون فيلا، وأبرزت امتلاك المصري ناصف ساويرس النادي مع وجود شريك امريكي.

وأضافت صحيفة "ذا تايمز": "ناصف ساويرس وويس إدنز يشتريان حصة أستون فيلا".

وأكملت: "مجموعة نيو ساوث ويلز، والتي مقرها في مصر ستوفر استثمارات كبيرة فى النادي بعد حصولهم على 55% من الأسهم".

وجاء عنوان موقع "برمنجهام لايف": "المصرى الذى سيحكم أستون فيلا هو ناصف ساويرس.

جدير بالذكر أن الموقع أعلن ان هنري أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما نجح مع مارتينيز فى قيادة بلجيكا لحصد المركز الثالث بمونديال روسيا، لاسيما وأن رغبة ملاك النادي الذي يلعب له المصري أحمد المحمدي هي تواجد هنري علي رأس القيادة الفنية للفريق الإنجليزي.

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