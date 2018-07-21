مرضى قوائم الانتظار: نشكر الرئيس على مبادرته وسعداء بها

أبدي مرضي قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، المحولون الي مستشفي وادي النيل، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء علي قوائم انتظار العمليات الحرجة ، سعادتهم البالغة بتلك المبادرة التي من شأنها أن تخفف من ألم المرض.



في البداية قال "سليمان السيد سليمان" من أبناء محافظة البحيرة ،إنه فوجئ بإتصال من وزارة الصحة والسكان بتوجيهه إلي مستشفي وادي النيل ،لإجراء عملية جراحية لتركيب دعامات وتوسيع الشريان التاجي، موضحًا أنه أجري الفحوصات قبل رمضان الماضي وكان علي قائمة الإنتظار .



وأشار "سليمان" إلي أن تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس من شأنها إنقاذ العديد من الأرواح التي كانت تنتظر في الماضي لأكثر من 6 أشهر علي الرغم من حالاتهم الحرجة.



فيما قال "نبيل فوزي" الذي يحتاج الي عملية بالشريان الأورطي، أن المبادرة الرئاسية بالقضاء علي قوائم الإنتظار جيدة للغاية وتجعلنا علي يقين ان الدولة تشعر بنا مشيرًا إلي انه كان في حالة من الذهول عقب دخوله المستشفي من حفاوة الاستقبال وإنهاء الإجراءت بسرعة شديدة.



وأوضح "أحمد محمد نجم" من محافظة الشرقية، أنه أجري الفحوصات اللازمة واتضح أنه بحاجة الي وصلة شريانية ، وتم هذا الأمر منذ أكثر من شهرين ، وعقب التواصل مع الوزيرة تم تحويلي علي الفور الي مستشفي وادي النيل.



وتقدمت كل الحالات بالشكر الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب تلك المبادرة التي خففت عنهم ألم الانتظار والمرض.



