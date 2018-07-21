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مرأة

5 أفكار لتغيير روتين الحياة الزوجية

السبت 21/يوليه/2018 - 06:30 م
صدى البلد
ريهام قدري
تبدأ الحياة الزوجية بهدوء في بداية الزواج وينعم المتزوجون بحياة هادئة ورومانسية غالبًا، ثم ينشغل الزوجان في مهامهما اليومية، وقد تبالغ بعض السيدات بانشغالها لتصل إلى الحد الذي تنسى فيه القيام ببعض الأمور البسيطة التي يحتاجها الزوج، وقد تحل هذه المشكلة بقليل من التنظيم يمكن لكلا الزوجين تغيير روتين الحياة الزوجية من خلال الأفكار التالية:

تبادل الهدايا مهما كانت بسيطة بين الزوجين، خاصّة إن لم يكن هناك مناسبة، فهذه الهدية ستُعبر عن حب الزوج لزوجته والعكس، حتى لو كانت بسيطة.

التعبير عن حب كل من الطرفين للآخر من خلال كتابة كلام جميل ومعبر على قصاصات من الورق ووضعها في محفظة الزوج مثلًا.

تحضير عشاء وتناوله على ضوء الشموع قبل قدوم الزوج من عمله، أو أن يدعو الزوج زوجته لتناول العشاء في مكان هادئ، وتخصيص وقت لجلوس كلا الزوجين وحدهما، ومشاهدة فيلم رومانسيّ مثلًا.

اهتمام الزوجة بأناقتها وجمالها وتغيير شكلها بين فترة وأخرى من خلال صبغ الشعر أو قصه بشكل مختلف، وكذلك لبس ما يتناسب مع الموضة داخل المنزل.

يمكن إهداء الورود للطرف الآخر، كتعبيرٍ عن الحب بين الزوجين، وعلى الزوجة أن تكون منظمة في منزلها، بحيث تحاول قدرَ الإمكان تحديد مواعيد لتناول الطعام، وأن يبقى بيتها مرتّبًا ونظيفًا طوال الوقت، وأن يكون هناك موعد ثابت لنوم أطفالها.

وقدمت الدكتورة امال حسين استشارى علاقات آسرية وتربوية بعض الطرق البسيطة للتخلص من الروتين بعد الزواج من خلال التجديد والتغيير في ديكور المنزل ليغير من روتين الحياة الزوجية.

القيام بمفاجأة للزوج أو الزوجة تجعلُ الطرف الآخر يشعر بالسعادة لأمر غير متوقع، كأن يأتي الزوج مصطحبًا معه تذاكر للسفر مع زوجته إلى أحد الأماكن الجميلة.

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