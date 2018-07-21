حكم رد السلام إذا سمعه الإنسان من المذياع أو التلفاز

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن إلقاء السلام سُنة عند جمهور العلماء، و سُنة عين على المنفرد، وسُنة كفاية على الجماعة، والأفضل السلام من جميعهم لتحصيل الأجر، وأما رد السلام ففرض بالإجماع.



وأضاف جمعة، خلال إجابته على سؤال « هل يجب رد التحية إذا سمعها الإنسان من المتحدث فى المذياع أو التلفاز ؟»، أنه إذا سمع الإنسان التحية فى المذياع أو التلفاز فلا يجب رد السلام حيث عد الإمام السيوطي 21 حالة لا يجب فيها رد السلام لعدم مقابلة من القى السلام كمن فى التلفاز أو الراديو أو الصحيفة،موضحا أن رد السلام واجب إلا على من كان بصلاة او بأكل أو ذكر او تلاوة او أدعية او حج أو قراءة أو تلبية أو فى قضاء حاجة إنسان أو فى الإقامة للصلاة أو الأذان أو السكران أو فتاة يخشى بها إفتتان أو نائم أو مجنون فلا يحصل التواصل الذى أمرنا به المولى لوجوب رد السلام، فرد السلام ليس واجبا على هؤلاء ولكنه جائز.



وأشار الى أن رد السلام فى التليفون أو وسائل التواصل الإجتماعى واجب لأن المقابل مدرك.

