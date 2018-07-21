محافظ الإسكندرية: بدء حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية أن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الرقابة الإدارية والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن، وجميع جهات الولاية بدأت في تنفيذ حملات مكبرة بجميع الأحياء لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها ، وكذا واضعو اليد الذين لم يتقدمو لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التي حددها القانون.





وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاتها.





وكلّف المحافظ صباح اليوم اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة حملات الإزالة التي تتم اليوم على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع السكندرى ، مؤكدا على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى ، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على أملاك الدولة.



