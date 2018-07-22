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ديني

فيديوجراف.. 7 أشياء فعلها رسول الله قبل نومه

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
7 أشياء كان يفعلها رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قبل نومه.

1) كان يتوضأ قبل الدخول للنوم

2) يسلم على أهل بيته قبل النوم

3) ينام على جانبه الأيمن

4) يضع يده تحت خده الأيمن

5) يذكر الله قبل نومه

6) يجمع كفيه ويقرأ فيهما "قل هو الله أحد" و "قل أعوذ برب الفلق" و "قل أعوذ برب الناس"

7) يقرأ أية الكرسي وأخر أيتين من سورة البقرة

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