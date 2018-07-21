دينا رامز تعرض نصائح تحسين عادات الأطفال من موقع صدى البلد.. فيديو

عرضت الإعلامية دينا رامز، بعض النصائح المفيدة للصحة من موقع صدى البلد، حيث قدمت تقريرًا يوضح 6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية للأطفال في المنزل.



وأوضحت الإعلامية دينا رامز، فى برنامج ست الستات على قناة صدى البلد، أن الـ 6 نصائح هي "دمج الأطفال في المطبخ من خلال تعليمهم أو مساعدة الأمهات في المطبخ، وإبعادهم عن الأجهزة الإلكترونية والإنترنت، وعدم إجبارهم على تناول وجبة معينة، فضلًا عن وضع العديد من الألوان داخل الطبق الواحد، وتخصيص وقت محدد لتناول الوجبات".

