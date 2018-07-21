ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

دينا رامز تعرض نصائح تحسين عادات الأطفال من موقع صدى البلد.. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 04:56 م
صدى البلد
فاطمة رضا
عرضت الإعلامية دينا رامز، بعض النصائح المفيدة للصحة من موقع صدى البلد، حيث قدمت تقريرًا يوضح 6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية للأطفال في المنزل.

وأوضحت الإعلامية دينا رامز، فى برنامج ست الستات على قناة صدى البلد، أن الـ 6 نصائح هي "دمج الأطفال في المطبخ من خلال تعليمهم أو مساعدة الأمهات في المطبخ، وإبعادهم عن الأجهزة الإلكترونية والإنترنت، وعدم إجبارهم على تناول وجبة معينة، فضلًا عن وضع العديد من الألوان داخل الطبق الواحد، وتخصيص وقت محدد لتناول الوجبات".

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: لا تصالح مع مرتشين ومخربين

وفد شركة صينية يصل القاهرة الثلاثاء المقبل لمناقشة إنشاء استاد الزمالك

رئيس إريتريا في زيارة مهمة إلى السعودية بعد الصلح مع إثيوبيا

لا طرح لأراضى الأفراد في العاصمة الإدارية الجديدة

مصر تعرب عن رفضها لقانون يهودية الدولة في إسرائيل

شاهد.. طبيب بالمملكة يحذر السعوديين من تناول وجبة الضب

صحيفة أمريكية تشن هجوما شرسا ضد مؤسس فيسبوك بسبب محرقة اليهود

دي خيا يحسم موقفه بشأن الانضمام إلى ريال مدريد

بعد رفع كليات العلوم الطبية من التنسيق.. تعرف على تداعيات الأزمة.. الأطباء: الكلية تخرج تقنيا وقدمنا بلاغا ضد منتحلى الصفة..حسين خيرى: لن نقبل انتساب خريجيها.. إيهاب الطاهر: لوائح الكلية بها شبهة فساد

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. غدا

حبس أميني شرطة جديدين في قضية تسريب المعلومات لتجار المخدرات بالأميرية

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

مستشفيات الشرطة تشارك في مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة

شاهد.. طبيب بالمملكة يحذر السعوديين من تناول وجبة الضب

فيديو

منطقة قايتباي تفتقد للتواجد الأمني لحماية آثارنا الإسلامية.. فيديو
وزيرة الصحة لمريضة: هتعملي العملية مجانا تنفيذا لتوجيهات الرئيس .. فيديو
مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟