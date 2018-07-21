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اقتصاد

جابان تايمز: شركات يابانية تعارض الرسوم الأمريكية على واردات السيارات

السبت 21/يوليه/2018 - 04:56 م
الرئيس الامريكي ترامب
الرئيس الامريكي ترامب
أ ش أ
عارضت أكثر من 20 شركة ومنظمة يابانية، الرسوم الجمركية الإضافية التي قد تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات وقطع الغيار الخاصة بها.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنه من بين شركات صناعة السيارات المعارضة، شركات: "تويوتا موتور" و"نيسان موتور" و"هيونداي موتور"، بالإضافة إلى منتجي الإلكترونيات من أمثال شركات "هيتاشي ليميتد" و"ميتسوبيشي إلكتريك".

وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن هذا الاعتراض إنما يعكس مخاوف متصاعدة، عبر مختلف الصناعات المحلية، من إمكان تطبيق هذا التحرك الحمائي الذي قد تنفذه الولايات المتحدة، في الوقت الذي يحول فيه مجال صناعة السيارات اهتمامه إلى المركبات الكهربية.
وقدمت هذه الشركات آراءها المُعارضة إلى وزارة التجارة الأمريكية كجزء من إجراء تعليق عام على الأمر.
وأوضحت (جابان تايمز) أنه تم تجميع أكثر من ألفين رأي من جميع أرجاء العالم لهذا الأمر، ففي اليابان، عبّرت ما لا يقل عن تسع منظمات، بما فيها مؤسسة كيدانرن (اتحاد الأعمال الياباني) و12 شركة أخرى، عن اعتراضها، كما عارضت الحكومة اليابانية أيضا فرض الرسوم الجمركية الإضافية.
وفي جلسة استماع عامة عقدت في وزارة التجارة الأمريكية، أمس الأول، أعربت حكومات مختلف الدول، إلى جانب المجموعات الصناعية داخل الولايات المتحدة، عن معارضتها لقرار الرسوم الجمركية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، إن بلاده ستسعى لأن تتجنب أن تصبح هدفا لأي رسوم جمركية مرتفعة قد تنظر الولايات المتحدة في أمر فرضها.

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