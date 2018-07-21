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محافظات

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الدقهلية للقضاء على قوائم انتظار العمليات

السبت 21/يوليه/2018 - 04:49 م
رفع حالة الطوارئ
رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الدقهلية
همت الحسينى
قام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من ضرورة القضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والملحة بالمستشفيات والنهوض بالخدمة الصحة المقدمة لغير القادرين بعقد اجتماع مع مديرى المستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة التخصصات المختلفة والتى بها قوائم انتظار على مستوى الجمهورية، وأوضح من خلال ما تم استعراضه خلال الاجتماع أن مديرية الصحة بالدقهلية ليس بها قوائم انتظار فى تخصصات الجراحات الحرجة.

كما أكد أن مديرية الصحة بالدقهلية على أتم استعداد لاستقبال أى حالات جراحات حرجة فى تخصصات (جراحة القلب والصدر - القسطرة القلبية -جراحة المخ والأعصاب -جراحة العظام -جراحة الأورام -جراحات الرمد)، وأن مديرية الصحة تملك القوى البشرية المؤهلة وكذلك التجهيزات الطبية للقيام بهذة الجراحات.

كما أوضح أنع تم بالفعل استقبال بعض الحالات بمستشفى المنصورة العام الجديد فى جراحة القلب والصدر، كما أكد أن مستشفيات الدقهلية وفرق العمل بهذه المستشفيات تضع نفسها رهن الإشارة لخدمة أى مريض يتم توجيهه اليها.

وأكد أنه يتم التنسيق بين المستشفيات المختلفة داخل المحافظة فى هذه التخصصات وأنه تم عمل فرق للعمل فى كل تخصص تحت قيادة وكيل الوزارة بنفسه، كما أكد على التنسيق والتعاون مع مستشفيات جامعة المنصورة.

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