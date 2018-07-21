ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السعودية تنقذ حياة حاج بعد تعرضه لأزمة قلبية

السبت 21/يوليه/2018 - 09:30 م
السعودية
السعودية
شيرين عادل
تمكنت وزارة الصحة السعودية، من إنقاذ حياة أحد حجاج بيت الله الحرام بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن تفاصيل إنقاذ حياة "حاج" بعد تعرضه لأزمة قلبية وأطباء مدينة الملك عبدالله الطبية يساهمون بفضل الله في الحفاظ على حياته حيث سيتمكن بإذن الله من أداء شعائر الحج.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية تواصل استعداداتها لموسم الحج بمبادرات مبتكرة، تهدف لتحقيق راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم وأدائهم مناسكهم بكل يسر.

ترشيحاتنا

تعرف على منصب أمير مرتضى منصور في الزمالك

وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو

سماح أنور تقلد المعزول محمد مرسي بطريقة ساخرة.. فيديو

أيمن عبد العزيز يكشف سبب تفوق محمد صلاح على محمد إبراهيم

التعليم العالى: سحب كليات العلوم الطبية من التنسيق تنفيذا لقرار الحكومة

مفاوضات اتحاد الكرة مع خليلوزيتش في طريقها للفشل

فرجاني ساسي يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

سقوط المتهمين بالسطو على فيلا بالقاهرة الجديدة

اشتري الوهم بـ 400 جنيه.. مراكز التأهيل للكليات الفنية تتاجر بأحلام الطلبة

أيمن عبد العزيز: هذه أسباب رحيلي عن تدريب الزمالك

لحظة وصول محمد صلاح مع ليفربول للولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

بالأسماء.. 4 لاعبين بالنادي الأهلي يرغبون في الرحيل للدوري الليبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداعية والفنانة.. شيري عادل بالحجاب أو معز بطل في أحد أفلامها

أحدت تصميمات فساتين السهرة للمحجبات فى 2018 ..صور

سكان المطرية: سيارات النظافة تلقي القمامة بالشوارع الحيوية..صور

أفضل ديكورات المطابخ والأكثر رواجًا لعام 2018 .. صور

شاهد.. موضة الأظافر الجيلي صيحة جديدة بصيف 2018

فيديو

أحمد موسي: الإعلام السوداني احتفى بزيارة الرئيس السيسي للخرطوم
أرملة الشهيد محمد سعد: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. فيديو
نجلة الشهيد محمد سعد: شرف أن يحضر الرئيس السيسي زفافي
متحدث الرئاسة: المؤسسات الدولية شهدت بتحسن الإقتصاد المصرى .. فيديو
ابنة الشهيد مالك مهران تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟