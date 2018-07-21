السعودية تنقذ حياة حاج بعد تعرضه لأزمة قلبية

تمكنت وزارة الصحة السعودية، من إنقاذ حياة أحد حجاج بيت الله الحرام بعد تعرضه لأزمة قلبية.



وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن تفاصيل إنقاذ حياة "حاج" بعد تعرضه لأزمة قلبية وأطباء مدينة الملك عبدالله الطبية يساهمون بفضل الله في الحفاظ على حياته حيث سيتمكن بإذن الله من أداء شعائر الحج.



يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية تواصل استعداداتها لموسم الحج بمبادرات مبتكرة، تهدف لتحقيق راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم وأدائهم مناسكهم بكل يسر.