رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وفق شرائح محددة.





ووفقًا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، فإن شريحة الاستهلاك الأولى للغاز الطبيعي بالمتر المكعب تتراوح بين صفر و30 مترًا مكعباً ويكون سعرها 175 قرشاً للمتر المكعب، وتتراوح الشريحة الثانية للاستهلاك بين 30 و60 مترا مكعبا يكون سعرها 250 قرشاً للمتر المكعب.





أما الشريحة الثالثة من الاستهلاك فهي ما يزيد على 60 مترا مكعبا ويكون سعرها 300 قرش للمتر المكعب.



