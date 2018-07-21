السيطرة على حريق بسيارة ربع نقل بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية اليوم من السيطرة على حريق شب فى سيارة ربع نقل أثناء تواجدها بشارع عبده معروف بالمنصورة .



تلقى اللواء مروان عبد المعطى مدير إدارة الدفاع المدنى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع عبده معروف بالمنصورة بنشوب حريق بسيارة ربع نقل.



وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق شب فى كابوت وكابينة سيارة ربع نقل بسبب ماس كهربائى أثناء تواجدها بالشارع، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يحدث كارثة بالمنطقة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائى.