رينارد يزيد الغموض حول مصيره مع منتخب المغرب

غاب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المغرب، عن أعمال الحدث الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، ونظيره المغربي، لتقييم مشاركة المنتخبات الأفريقية في مونديال روسيا، حيث أناب مساعده باتريس بوميل، لحضور الاجتماعات.





وتفاجأ الحضور بغياب رينارد، مدرب المغرب الذي كان يفترض أن يكون أول الحاضرين، كما تغيب هيكتور كوبر المدرب السابق لمنتخب مصر، ونبيل معلول مدرب تونس السابق، رغم توجيه الدعوة لهما.





وشكل غياب رينارد، علامة استفهام بارزة ليزيد من الغموض بخصوص مستقبله.





وأبدى رئيس الكاف، أحمد أحمد، غضبه من المشاركة الأفريقية بالمونديال، التي وصفها بالمخيبة والضعيفة منتقدًا سياسة التنشئة داخل عدد من البلدان الأفريقية.





وطالب أحمد أحمد، بالاستفادة من مونديال روسيا وتطوير الأداء حتى يضاهي المنتخبات العالمية.



