محافظ الفيوم يتفقد مشروع انطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل.. صور

تفقد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم أعمال مشروع انطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل الممول من الصندوق الاجتماعي بحضور الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والمهندس اشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.



وتفقد محافظ الفيوم مراحل مراجعة وتنقيح قوائم أسماء المنتفعين من مشروع تكافل وكرامة بلجان المسائلة بمديرية التضامن الاجتماعي واستبعاد غير المستحقين الذين لا ينطبق عليهم شروط الصرف من تكافل وكرامة وإعداد قوائم جديدة لإرسالها إلى وزارة التضامن واعتمادها للصرف.



وأشار محافظ الفيوم إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيتم توفير قروض لغير المستحقين بفوائد بسيطة بالإضافة الي توفير فرص عمل بالقطاع الخاص والتأمين علي الحياة من خلال الشهادات المطروحة للتأمين.



وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في رفع العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب لدفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج ورفع مستوي معيشة الأفراد.