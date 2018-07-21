20 قيادة جديدة بأحياء وديوان عام محافظة السويس

التقى اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس صباح اليوم 20 قيادة جديدة علي مستوي إدارات الديوان العامة لمحافظة السويس والاحياء .



وشملت القيادات الجديدة تعيين محمود فوزي رئيسًا لحي السويس وفاتن ابراهيم رئيسا لحي فيصل وتم تعيين مديري جدد لإدارة التخطيط العمراني والمالية والأدارية والاملاك الزراعية والاملاك الأميرية والمركز التكنولوجي والعلاقات العامة والصوب الزراعية وبناء وتنمية القرية وجهاز حماية أملاك الدولة ، كذلك شملت الحركة تغيرات وتنقلات بوظائف سكرتيري ومساعدي بعض رؤساء الأحياء والشئون القانونية بحي السويس .



وفي حركة التنقلات والترقيات بمحافظة السويس تم استحداث منصب مديرعام ادارات الاملاك بالديوان العام لمحافظة السويس ، ولأول مرة يتم تعيين سيدة رئيسًا لحي بمحافظة السويس .



وأكد على العمل بجد وإجتهاد لتحقيق الهدف المنشود وانجاز الأعمال بكل شفافية ونزاهة ، مطالبًا القيادات الجدد التحلي بالحب والتعاون والبعد عن الشبهات والمعاملة الطيبة للمواطن وتطبيق القانون والابتكار في العمل والعمل علي خلق جيل جديد من العاملين بالادارات ليكونوا نواة المستقبل ، وطالبهم أيضا بالحصول علي الدورات المتنوعة وإكتساب الخبرات العلمية والعملية للتقدم للوظائف العليا .



كما طلب حامد من القيادات الجديدة التخطيط الجيد من أجل جني ثمار النجاح واستكمال أعمال وانجازات التي بدأت في عهد القيادات السابقة من أجل تنمية ونهضة السويس الباسلة .

