تأجيل محاكمة 23 متهمًا بقضية كتائب أنصار الشريعة لجلسة 6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 23 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لجلسة 6 أغسطس لاستكمال المرافعات.



