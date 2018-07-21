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محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي.. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 05:03 م
محافظ كفر الشيخ يبحث
محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي
محمود زيدان
بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، شكاوى وطلبات المواطنين في اللقاء الأسبوعي بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وناقش المحافظ، عددًا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر الى جهات الاختصاص، بالإضافة الى تواصل رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية مع المواطنين ، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم.

جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ، كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على أن يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعي بديوان عام المحافظة.
محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي.. صور
محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي.. صور

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