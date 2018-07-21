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رياضة

تدريبات على فترتين للمستبعدين بالاسماعيلي من دورة صلالة

السبت 21/يوليه/2018 - 05:02 م
صدى البلد
نور عادل
أعد خير الدين مضوى المدير الفنى للإسماعيلى تدريبات للاعبين المستبعدين على فترتين ، من أجل الحفاظ على معدلات لياقتهم البدنية.

تقام الفترة الأولى تحت إشراف عدنان حمد عضو الجهاز الطبى بالفريق والثانية تحت إشراف أحمد الجمل مدرب فريق الشباب مواليد 99.

ويستهل الفريق مشواره بملاقاة الصفاقسى التونسى غدا الأحد على ستاد مجمع السعادة بالجولة الافتتاحية للدورة.

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