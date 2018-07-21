طارق ابو الليل ينوب عن الإسماعيلي في اجتماع دورة صلالة

يشارك طارق أبوالليل المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، فى الاجتماع الفني لدورة صلالة الودية الدولية المقرر انطلاقها اعتبارا من غدٍ الأحد.



واستهدف الاجتماع الذي حضره ممثلو الأندية، الاتفاق على ترتيبات البطولة من أجل خروج المباريات بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى منها.



ويستهل الفريق مشواره بالدورة بمواجهة الصفاقسى التونسى فى السادسة من مساء الأحد بالجولة الافتتاحية للدورة.