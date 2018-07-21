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حوادث

ضبط سلاح ناري بحوزة صاحب محل مستلزمات طبية بالفيوم

السبت 21/يوليه/2018 - 04:52 م
ضبط سلاح ناري بحوزة
ضبط سلاح ناري بحوزة صاحب محل مستلزمات طبية بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت الخدمة المعينة بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي دائرة مركز الفيوم،صاحب محل مستلزمات طبية وبحوزته (فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62×39).

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم أخطارا من اللواء علاء يحى مساعد مدير أمن الفيوم ،بضبط السيارة رقم (ف ر ا 3164) تاكسي أجرة قيادة" ع . خ.ص.م" 21سنه"سائق - دائرة قسم أول الفيوم وبرفقته كلا من :-احمد. أ . م 23 سنه، سائق ، و م.ا. م.م" 23 سنه ،صاحب محل مستلزمات طبية .وبحوزتهم ( فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62×39) داخل السيارة .وبمواجهتهم اقر الاخير بحيازته للسلاح الناري .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4650 / 2018 إداري مركز شرطة الفيوم،وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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