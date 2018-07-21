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سيارات

فيتل سائق فيراري أول المنطلقين في سباق المانيا الكبرى لفورمولا 1

السبت 21/يوليه/2018 - 09:29 م
فيتل سائق فيراري
فيتل سائق فيراري
رويترز
وضع سيباستيان فيتل الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات فريقه فيراري في مركز أول المنطلقين بسباق جائزة المانيا الكبرى عقب تعطل سيارة منافسه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس على الحلبة اليوم السبت.

وسينطلق الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون إلى جوار فيتل في الصف الأول بينما احتل كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الثالث فيما جاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الرابع.

وسينطلق هاميلتون، الذي يتراجع بفارق ثماني نقاط خلف فيتل عقب 10 سباقات، من المركز 14.

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