الاتفاق السعودي يتعادل مع شباب أياكس الهولندي وديا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، مع فريق تحت 23 عاما بنادي أياكس أمستردام الهولندي 1 / 1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن معسكر الاتفاق في هولندا.



وتقدم كاي سيرهاوس لفريق أياكس في الدقيقة 45 ثم أدرك الاتفاق التعادل عن طريق كريستيان جوانكا في الدقيقة 54.



ويستعد الاتفاق تحت قيادة المدير الفني ليوناردو راموس حاليا لمنافسات الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 30 أغسطس المقبل بأولى مراحل دوري المحترفين السعودي.



وأنهى الاتفاق الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري السعودي برصيد 36 نقطة.