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رياضة

مرتضى منصور يهاجم 21 شخصية فى مؤتمره الصحفى.. تعرف عليهم

السبت 21/يوليه/2018 - 05:05 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعى
شن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هجوما عنيفا على ما يقرب من 21 شخصية أثناء مؤتمره الصحفي الذي عقده، اليوم، بالقلعة البيضاء للحديث عن عدد من الملفات التي تهم الشارع الزملكاوى فى الفترة الأخيرة.

كانت بداية الهجوم على الإعلاميين عبدالناصر زيدان مقدم برنامج كورة بلدنا و أبو المعاطى زكى مقدم برنامج نجم الجماهير، حيث اتهمهما مرتضى منصور رئيس الزمالك بالتآمر على النادى من خلال الترويج لأخبار كاذبة مستشهدا بمالك قناة الحدث اليوم والمستشار القانونى لها اللذين حضرا المؤتمر وأكدا كلامه.

وتطرق مرتضى منصور فى الهجوم إلى العميد أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة الزمالك فى انتخابات نوفمبر الماضى والمحاسب هانى العتال نائب رئيس النادى الحالى والدكتور مصطفى عبدالخالق عضو المجلس السابق وممدوح عباس رئيس النادى السابق واتهمهم بالتآمر على الزمالك بجانب اتهام هانى العتال بالتزوير.

وقال مرتضى منصور إن هناك لجنة من نيابة الأموال العامة تضم جهاز الكسب غير المشروع تجرى تحقيقات موسعة فى فترة حكم ممدوح عباس بالزمالك فى البلاغ المقدم من مرتضى منصور للنائب العام بدعوى إهدار عباس لما يقرب مليار جنيه.

كما شن مرتضى منصور هجوما على الاعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق متهمه برفض العمل فى برامج النادى الجديدة عبر شاشتي الحدث وال تى سى طالبا 300 الف جنيه شهريا بدلا من 120 ألف جنيه شهريا كان يتقاضاها فى السابق وهو ما يؤكد عدم انتمائه للنادي الأبيض.

واتهم مرتضى منصور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو اللجنة الأوليمبية والمستشار أيمن عبدالرحمن المستشار القانونى باللجنة بدعوى مشاركتهم فى تغيير المحكمين فى قضية عضوية هانى العتال .

ونال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق واللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى للوزارة ورئيس اللجنة التى أشرفت على تحقيقات نيابة الأموال العامة فى الزمالك من الحب جانب من المستشار مرتضى منصور بدعوى تآمرهما على الزمالك ونفس الحال لجمال الشبكى رئيس حى العجوزة الذى كان يرفض دائما إقامة سور النادى النهرى .

ودخل نجوم الفريق الأبيض أحمد الشناوى فى أجندة الهجوم من المستشار حيث أكد مرتضى منصور ان الحارس الدولى تفاوض مع الأهلي قبل قمة الدورى التى خسرها الزمالك بثلاثية لعب فيها الشناوى دورا مؤثرا مشيرا الى انه سيوضع على قوائم الإنتظار حال عدم وصول 3 ملايين دولار لخزينة الزمالك قيمة انتقاله لبراميدز اف سى .

وقال ان شيكابالا تحدث عن رغبته فى ختام مشواره الكروى بنادى الإسماعيلى وسيتم تسويقه عربيا واذا لم يصله عرضا سيوضع على قوائم الانتظار ونفس الحال لمصطفى فتحى حال عدم تجديد تعاقده او رفضه الإنتقال لبيراميدز على سبيل الإعارة وان طارق حامد مطالب بتنفيذ تعاقده وفق اتفاقه مع النادى وتركى ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية .

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