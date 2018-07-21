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رياضة

مضوي: بطولة صلالة استعداد جيد للاعبي الإسماعيلي

السبت 21/يوليه/2018 - 05:04 م
صدى البلد
نور عادل
أكد خير الدين مضوى المدير الفنى للإسماعيلى أهمية دورة صلالة الودية، مشيرا إلى أنها تمثل إعدادا جيدا قبل خوض اللقاءات الرسمية.

وحضر مدرب الإسماعيلى بجانب حسنى عبدربه قائد الفريق المؤتمر الصحفى الذى يسبق مباراة فريقه أمام الصفاقسى التونسى بافتتاح الدورة.

وأضاف مضوى فى مؤتمر صحفى :”سنحرص على منح معظم اللاعبين فرص المشاركة خلال مباراتى الدورة للوقوف على مدى جاهزيتهم لمنافسات الموسم الجديد واستيعابهم للخطط الفنية”.

من جانبه قال حسنى عبدربه قائد الفريق :”دورة صلالة احتكاك قوى بالنسبة لنا، نتطلع لتقديم مستوى مميز يليق باسم النادى الإسماعيلى”.

وأتم قائلا :”نتمنى أن يكون تنظيم الدورة على أفضل مستوى ويكون على قدر الفرق الكبرى المشاركة”.

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