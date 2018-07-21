كرول : مواجهة الإسماعيلى خطوة أولى للصفاقسي نحو لقب صلالة

عقدت اللجنة المنظمة لدورة صلالة الدولية المؤتمر الصحفي بمباراة الصفاقسي أمام الإسماعيلي والتي حضرها من جانب النادي الصفاقسي كل من المدرب رود كرول، وقائد الفريق أشرف الزواغي والمكلف بالإعلام بالنادي الصفاقسي محمد الطاهري.



وأكد مدرب الصفاقسي، ان "ناديه مستعد كما ينبغي لخوض الدورة، وأن فريقه حضر إلى عمان من اجل محاولة الفوز باللقب أمام فرق عربية محترمة".



وأضاف "كرول" إن "الإسماعيلى فريق كبير ومواجهته تعتبر خطوة أولى لتحقيق هدف التتويج في هذه الدورة قبل الانخراط بالمنافسات الرسمية".