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منوعات

زوجة تقطع مطلقها وتستخدم جسده كـ سماد فى حديقة المنزل

السبت 21/يوليه/2018 - 06:18 م
صدى البلد
نهى حمدي
على طريقة أفلام الرعب تخلصت زوجة من زوجها السابق ، بأعنف طرق القتل حيث قامت بضربه بالفأس مرتين وتقطيعه، ودفنه في حديقة المنزل الذي تقطن بها، و لم تنته جريمتها عند هذا الحد.

أولغا ستريلاديفا الزوجة التي تبلغ من العمر 32 عاما، كانت وراء قتل مطلقها ألكسندر فقد ضربت عنقه مرتين بالفأس وهو نائم، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وبعد أن ضربت رأسه قامت بتقطيع جسده إربا بواسطة منشار في المنزل، لتغطي قطع لحمه بالتراب لفترة من الزمن، قبل أن تستخدمه كسماد في حديقة منزلها التي تزرع فيها الكوسة.

وبعد 6 أسابيع من بحث الشرطة عن الزوج المختفي البالغ 32 عاما، وجدت بقايا جثته في حديقة المنزل الخاص بأولغا، لتعترف بارتكاب جريمتها

وارجعت ما قامت به إلى "فضائح" مطلقها أثناء حياتهما الزوجية، دون أن تكشف عن التفاصيل، لتواجه الزوجة في حال إدانتها بالجريمة، حكما بالسجن يصل إلى مدة 15 عاما.

وكان الزوجان اللذان يقطنان في جمهورية تتارستان الواقعة غربي روسيا الاتحادية، يعيشان في المنزل نفسه، بسبب انعدام مسكن بديل.

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