داكار تستضيف حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي 2018

ذكر رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم اوجوستان سينغور السبت، أن الاتحاد الإفريقي قرر إقامة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي في 2018، في 8 يناير المقبل في دكار.



ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن سينغور أن "رئيس الدولة (ماكاي سال) الذي استقبل رئيس الاتحاد الافريقي الخميس، وافق على أن تحتضن عاصمتنا حفل توزيع جوائز الاتحاد القاري".



وأضاف "لقد تباحثا (سال واحمد) في الأمر في موسكو على هامش مونديال 2018 في روسيا، وهذا الاستقبال (الخميس) جاء ليؤكد ما تم الاتفاق عليه".



واشار الى انه تم تكليفه بترؤس "لجنة فرعية" مكلفة الاشراف على تنظيم حفل توزيع الجوائز ومنها جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب افريقي في 2018.



واعتبر سينجور "انه شرف كبير لبلدنا ولكرة القدم السنغالية ان ننظم هذا الحدث"، مشيرا الى انه "تقرر ان تقام هذه التظاهرة في مدن افريقية اخرى بعد دكار".



وختم سينغور الموجود حاليا في الرباط بالتأكيد ان رئيس الدولة سال قرر "وضع كل الامكانات والقيام بكل شيء من اجل ضمان نجاح هذا الحدث".

