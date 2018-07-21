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أخبار العالم

نائب الرئيس الأفغاني يعود من المنفى غدًا

السبت 21/يوليه/2018 - 05:03 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤولون إن نائب الرئيس الأفغاني الجنرال عبد الرشيد دستم، الذي غادر البلاد العام الماضي وسط مزاعم بارتكابه انتهاكات جنسية وجرائم تعذيب، سيعود إلى بلاده غدا الأحد لاستئناف مهام منصبه بعد مرور أكثر من عام على وجوده في المنفى.

وقال هارون شاخنسوري المتحدث باسم الحكومة الأفغانية اليوم السبت إن دستم سيعود غدا على إحدى رحلات الطيران العارض (شارتر) وستنظم له مراسم استقبال رسمي. وأضاف أن الاتهامات بحقه سيتم التعامل معها عبر القضاء بصورة مستقلة.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي في كابول "السلطات القضائية هي المعنية بالشؤون القانونية".

وتأتي عودة دستم بعد احتجاجات شابتها أحداث عنف من جانب مؤيديه في شمال أفغانستان في أعقاب اعتقال قائد إحدى الجماعات المسلحة الموالية له. وقال مسؤولون إن المفاوضات بشأن عودة دستم جارية منذ أسابيع.

وأوضح شاخنسوري أن قائد الجماعة المسلحة، ويدعى نظام الدين قيصري، الذي جاء اعتقاله بعد خلاف عنيف مع مسؤولي الأمن في إقليم فارياب بشمال البلاد، سيظل محتجزا قيد التحقيق معه فيما ستتواصل ملاحقة باقي قادة الجماعة المتهمين.

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