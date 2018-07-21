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تعليم

حاسبات الفيوم تستضيف تدريب طلاب الجامعات العربية.. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 08:18 م
صدى البلد
نبيل أبو السعود
استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم طلاب الجامعات العربية بهدف تلقى برامج تدريبية مكثفة فى مختلف المجالات.

وتأتي الاستضافة فى اطار التعاون بين الجامعات العربية وتفعيلا لبروتوكولات بين جامعة الفيوم واتحاد الجامعات العربية.

ورحبت الدكتورة نبيلة حسن عميد الكلية، و الدكتور هيثم الفيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد سلامة مسئول التواصل الطلابى بالطلاب العرب، متمنيين لهم دوام التوفيق.

يذكر أن تدريب الطلاب العرب هو احد نتائج التعاون بين الجامعات العربية والتى تأتى ضمن مبادرة المجلس العربى لتدريب طلاب الجامعات العربية والتى تتم سنويا عن طريق ارسال دفعات من الطلاب العرب للتدريب فى مختلف البلدان العربية .

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