وزيرة الصحة: انضمام مستشفى وادي النيل لمنظومة قوائم الانتظار.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم البدء في إنهاء قوائم الانتظار من العمليات الجراحية المتأخرة بالمستشفيات، مُشيرة إلى أنه تم حصر إمكانيات وزارة الصحة والجامعة والجيش لتقسيم العمل والتعاون في إنهاء القوائم.



وأوضحت هالة زايد، خلال تصريحات لفضائية "أون لايف"، اليوم السبت، أنه تم إطلاق موقع قوائم الانتظار منذ 4 أيام، وتوفير خدمة الكول سنتر للمواطنين، مُناشدة المواطنين ممن لهم قرارات على نفقة الدولة الدخول إلى المنظومة والتسجيل في التدخلات الطبية التي تمثل عبئا على المواطنين.



وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن مستشفى وادي النيل بادرت بالانضمام إلى المنظومة، وبدأنا في جني ثمار الاصلاح الاقتصادي بالتعاون لتخفيف آلام المرضى، وتوفير كافة المستلزمات الطبية مركزيا وتوزيعها على كافة مستشفيات مصر دون تمييز، مؤكدا أن المنظومة تستهدف القضاء على قوائم الانتظار في غضون 6 أشهر.



وأكدت، أنها ستدعم الأطباء بتوفير كافة الامكانيات وبيئة العمل المناسبة، بالإضافة إلى منظومة التعلم والتدريب لهم، مناشده المواطن بالتوجه إلى المستشفيات، قائله:"ما تخافش انك تيجي مش هتدفع حاجة.. الدولة بتصرف على ولادها".



