محمد صلاح يرفض عرضاً من برشلونة بـ 180 مليون يورو

فجَّر موقع دون بالون، مفاجأة كبرى حول مفاوضات نادي برشلونة الإسباني مع المحترف الدولي المصري محمد صلاح للانتقال إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأكد الموقع الاسباني، أن محمد صلاح رفض عرض خيالي بقدر 180 مليون يورو مقدمي من مسئولي نادي برشلونة إلى نادي ليفربول وذلك من أجل الظفر بخدمات الفرعون المصري.





وأشار الموقع إلي أن العرض الخيالي كان يتضمن أن يحصل محمد صلاح على راتب قدره 22 مليون يورو سنويًا إلا أن محمد صلاح رفض هذا العرض وفضل الاستمرار مع نادي ليفربول لموسم آخر.



