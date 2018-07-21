خبير تجميل: السمنة تؤدي الى الخمول وأمراض القلب ودهون الكبد

أكد الدكتور رامى حلمى، استشارى جراحة السمنة والمناظير والتجميل، أن السمنة تتواجد كمرض في بعض العائلات وتعتبر من الأمراض الوراثية التي يصاب بها بعض الأشخاص، كما أن السمنة لا تحدث بين ليلة وضحاها، ولكنها ناتجة عن عدم تناول الأطعمة الصحية لفترة طويلة والتركيز على الأطعمة السريعة بشكل كبير.



وقال الدكتور رامى حلمى أن السمنة تؤدي الي مضاعفات صحية كبيرة كالخمول وصعوبة التنفس وكأمراض الشرايين والقلب ودهون الكبد وتآكل الغضاريف والعظام، كما أن السمنة المفرطه او الموضعية تؤثر علي نفسية السيدات وتؤدي الي العزلة، كما انها تكون سببا لتأخر الحمل وتسبب تكيسات المبيض.



وأضاف حلمى أن هناك أعراضا أخرى يمكن أن تترافق مع مرض السمنة مثل عدم التمكن من التنفس بشكلٍ جيد وزيادة نسبة التعرق والشخير، وعدم التمكن من الإستجابة لأي حركة مفاجئة والشعور بالتعب الدائم والمعاناة من ألم في الظهر والمفاصل وعدم الشعور بالثقة في النفس وعدم الرغبة في الإندماج مع الناس وارتفاع مستوى ضغط الدم في الجسم وارتفاع مستوى الكوليسترول والإكتئاب.



واشار الدكتور رامى حلمى: أن السمنة مرض ممكن أن يؤدي إلى مشاكل مزمنة لذلك يجب على المصابون بالسمنة التخلص من كل الدهون المتراكمة في مختلف المناطق من الجسم.