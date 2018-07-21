دبلوماسي روسي يلقن سفير بريطانيا بالأمم المتحدة درسًا قاسيًا.. فيديو

امتلأت المواقع الروسية بمقطع فيديو لنائب مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، وهو يرد على اتهامات مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، بشأن دعم روسيا للرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.





وخلال المناظرة بين الدبلوماسيين، أكد رايكروفت أن روسيا تستخدم حق الفيتو بطريقة خاطئة لدعم الأسد واستخدامه للأسلحة الكيميائية في سوريا.





وردًا على ذلك قال سافرونكوف إن بريطانيا خائفة من أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهم البدء في التعاون معا في سوريا.





وفقد الدبلوماسي الروسي أعصابه صارخًا بوجه نظيره البريطاني: "أنتم خائفون من أن تضيع أحلامكم بتعاوننا مع الولايات المتحدة.. أنتم خائفون من ذلك. تقومون بكل شيء لإفساد هذا العمل المشترك ولذلك....".





وتوجه سافرونكوف بعد ذلك بطريقة صارمة لنظيره البريطاني عندما رآه غير منتبه لحديثه: "أنظر إلي عندما أحدثك، لا تدير عينيك بعيدًا. إلى أين تديرها؟"



