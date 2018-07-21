الملتقي الإعلامي العربي يعلن إنشاء أكاديمية لتدريب الشباب

أعلن الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبدالله الخميس، عن إطلاق أكاديمية الإعلام المتكامل لإعداد وتأهيل كوادر إعلامية وجيل مؤهل باحتراف وبأحدث المفاهيم والمهارات الإعلامية والأساليب التدريبية المتطورة.



وكشف ماضي عن إطلاق الأكاديمية قائلا: يحرص الملتقى الإعلامي العربي دائما على النهوض بمستوى الإعلام العربي من خلال تدريب وتأهيل ومساعدة شباب الإعلاميين العرب، فتم إنشاء هذه الأكاديمية إنطلاقا من إيماننا بأهمية التدريب وتطوير مهارات الأفراد كأساس للتنمية البشرية وبناء النظم المؤسسية وفق اللوائح والقواعد الحديثة.



وأضاف أنه يجب علينا مواكبة التغيرات المتسارعة فى كل مجالات الحياة، ومن حرصنا على اللحاق بركب التكنولوجيا والابتكارات فى كل الحقول والأصعدة أولت الأكاديمية أهمية كبرى فى مجال التدريب وتجهيز أجيال تتحدى المستقبل وتسابق الدول الأخرى فى كل قطاعات المجتمع وإعداد الدراسات التى تخدم اتخاذ القرارات الصائبة في كل التخصصات.



وأكد ماضي، أن أغلى أنواع الاستثمار على الإطلاق هو الاستثمار فى البشر لإنه استثمار فى العقول والنفوس البشرية ومهما امتلكت المنظمة من تكنولوجيا ومواد خام ومعدات وآلات وأرض وغيرها من عوامل الإنتاج فلا قيمة لها دون وجود موارد بشرية متميزة لكي تدير عوامل الإنتاج هذه وتستغلها أفضل استغلال ممكن لتحقيق أهداف المنظمة.



وأعرب، أنه تم إنشاء الأكاديمية لتكون بمثابة صرح تدريبي واستشاري ليلبي الاحتياجات المعاصرة للمؤسسات والأفراد والعمل على تنمية المعارف وصقل المهارات لتسهم فى رفع الكفاءات والقدرات البشرية والمؤسسية من خلال المختصين والممارسين فى مختلف مجالات الإعلام، وذلك من خلال تقديم فرص التدريب وإعادة التأهيل لكامل الكوادر الإذاعية والتليفزيونية من أجل تمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي يعيشها الفضاء السمعي البصري فى العصر الرقمي ومن أجل تمكينها لمواجهة التهديات المطروحة فى كافةى مجالات العمل الإذاعي والتليفزيوني البرامجية والهندسية والإعلامية والإدارية والاقتصادية.



وذكر الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، أن أكاديمية الإعلام المتكامل تعمل على تقديم عدة برامج من خلال دورات تدريبية تحت إشراف أكاديميين وأساتذة متخصصين بكل مجالات الإعلام المختلفة من أصحاب الخبرات الكبيرة والمهارات المتنوعة ومنها (برنامج تأهيل مهني للعلاقات العامة – برنامج تأهيل مهني الناطق الرسمي والمتحدث الإعلامي – برنامج تأهيل مهني لإدارة المكاتب الإعلامية – برنامج تأهيل مهني لإدارة المواقع الالكترونية – برنامج التأهيل المهني لإدارة المراسم والبرتوكول – برنامج التأهيل المهني للتقديم التليفزيوني – برنامج التأهيل المهني للمراسل التليفزيوني – برنامج التأهيل المهني للإعلام السياحي – برنامج التأهيل المهني للإعلام مهنتي – برنامج التأهيل المهني لمبادئ التصوير والإخراج والمونتاج – برنامج التأهيل المهني لقواعد التصوير الفوتغرافي – برنامج التأهيل المهني للرصد والمتابعة والتوثيق – برنامج التأهيل المهني لتأهيل قادة المستقبل).



واختتم، تعتبر أكاديمية الإعلام المتكامل من الأكاديميات الرائدة فى الوطن العربي من حيث تقديم خدمات مهنية فى استشارات نظم الجودة لتأهيل الشركات والمؤسسات الإعلامية المطابقة لمواصفات الجودة العالمية الأيزو، وتشمل نظم أيزو مواصفات الجودة العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.