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مستشفى كفر الشيخ: لا توجد قوائم انتظار في قساطر القلب أو الجراحة

السبت 21/يوليه/2018 - 06:25 م
لا قوائم انتظار في
لا قوائم انتظار في قساطر القلب أو الجراحة
محمود زيدان
أكد الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، أنه لا يوجد قوائم انتظار في قرارات قساطر القلب أو العمليات الجراحية بالمستشفى باستثناء وجود قوائم بسيطة لعملية استئصال اللوزتين التي تتم من خلال قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة والتي تتم بالتنسيق مع التأمين الصحي خاصة لطلبة المدارس.

وقال "عبد السميع" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يتم إجراء 20 عملية استئصال اللوزتين أسبوعيًا بمعدل 5 إلى 7 عمليات جراحية في اليوم الواحد والتي تتم خلال 3 أيام في الأسبوع، مضيفًا أنه يتم إجراء من 45 إلى 55 عملية جراحية أسبوعيًا في تخصصات الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة العظام والنساء والتوليد بما في ذلك حالات الطوارئ.

وأشار مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، إلى أن سيتم إنهاء جميع قوائم الانتظار البسيطة خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتكليفات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك في إطار المشروع القومي الذي تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

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