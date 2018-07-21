مستشفى كفر الشيخ: لا توجد قوائم انتظار في قساطر القلب أو الجراحة

أكد الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، أنه لا يوجد قوائم انتظار في قرارات قساطر القلب أو العمليات الجراحية بالمستشفى باستثناء وجود قوائم بسيطة لعملية استئصال اللوزتين التي تتم من خلال قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة والتي تتم بالتنسيق مع التأمين الصحي خاصة لطلبة المدارس.





وقال "عبد السميع" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يتم إجراء 20 عملية استئصال اللوزتين أسبوعيًا بمعدل 5 إلى 7 عمليات جراحية في اليوم الواحد والتي تتم خلال 3 أيام في الأسبوع، مضيفًا أنه يتم إجراء من 45 إلى 55 عملية جراحية أسبوعيًا في تخصصات الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة العظام والنساء والتوليد بما في ذلك حالات الطوارئ.



