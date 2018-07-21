طبيب أطفال عن جرعات تطعيم سولك: التزموا بمراكز وزارة الصحة

أكد الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال قصر العيني، أن التطعيم الجديد لشلل الأطفال "سولك" يأخذ عن طريق الحقن، وليس الفم، ويعد من الجرعات الوقائية ضد شلل الأطفال.



وأضاف «البليدي» في تصريحات خاصة لـ«صدي البلد» أن التطعيم يأخذ عن طريق الحقن، للأطفال في عمر 4 شهور، ولا يغني عن التطعيمات الفموية، وهو ما أكدت عليه وزارة الصحة بعد إدارج هذا الطعم ضمن جدول التطعيمات الإجبارية، لافتًاَ إلي انه لا يوجد أي موانع له سوي الإلتزام بالعمر المحدد وهو 4 شهور، هذا بالإضافة الي ضرورة الحصول علي الطعم من المراكز التي حددتها وزارة الصحة والسكان.



هذا فيما كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الاطفال الاضافية قائلا: الطعم الجديد (سولك) هو عبارة عن جرعة اضافية لكل الاطفال تحقن بالعضل عند اتمام عمر أربعة أشهر بخلاف الجرعات السبعة المتعارف عليها وذلك من أجل رفع مناعة الأطفال ضد نمط 2 من فيروسات شلل الأطفال.



واوضح مجاهد: ان الطعم الجديد سيتم ادارجه في جدول التطعيمات الاجبارية بداية من 22 يوليو 2018، لكل طفل بلغ عمر 4 شهور، وما دون هذا السن يتم استهدافهم عن طريق حملات التطعيم القومية التي يعلن عنها علي مدار العام.



واكد مجاهد ان التطعيم الجديد، لن يلغي التطعيم الفموي ضد شلل الاطفال (سابين) بالسبع جرعات المقررة (عند الميلاد وشهرين و4 أشهر و6 أشهر و9 أشهر و12 شهر و18 شهر ) ولكنه سيكون اضافيا وللاطفال المصريين وغير المصريين بالمجان.