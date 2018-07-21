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أخبار البلد

أول استقصاء لمرضى سرطان البروستاتا يحدد فجوات العناية الطبية بهم

السبت 21/يوليه/2018 - 06:26 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
كشفت الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن متوسط العمر المتوقع لإصابة الرجل بسرطان البروستاتا في جميع أنحاء العالم ما زال أقل من مثيله لدى النساء في أول استقصاء لذلك، وذكرت المنظمة عدة أسباب لذلك لعل من أهمها أن الرجال يحجمون أكثر عن مراجعة الأطباء والعيادات لإجراء الفحوصات.

ويمثل سرطان البروستات بالنسبة للرجال ثاني أكثر أنواع السرطان انتشارًا بينهم في العال وسابع أكثر أنواع السرطان انتشارًا في مصر، ويعيش في مصر حاليًا ما يزيد عن 9.7 من سكانها فوق سن 55 عامًا أي ضمن الفئة العمرية الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويتوقع أن تزداد هذه النسبة نتيجة استمرار تقدم أعمار السكان وشيخوخة المجتمع.

وفي محاولة لإغلاق الفجوة المعرفية القائمة حاليًا في مجال رعاية أولئك المرضى، ناقش عدد من كبار المتخصصين في الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان «احتياجات مرضى سرطان البروستاتا» ضمن فعاليات منتدى جامعة الدول العربية لجمعيات المرضى سبل تعزيز قدرات منظومة العناية الصحية لتمكينها من تلبية احتياجات مرضى سرطان البروستاتا، فضلًا عن إطلاق مبادرة «كل صوت مهم» لدعم المرضى وجميع المعنييين بهذا المرض.

وتهدف مبادرة «كل صوت مهم» إلى منح مرضى سرطان البروستات الفرصة للإعلان عن احتياجاتهم والإنصات إلى متطلباتهم وفهمها وتدعمها مجموعة واسعة من الجمعيات الطبية ومنظمات المرضى في جميع أنحاء المنطقة، تشمل الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية (مصر)، والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان: كان سرفايف (مصر)، وبربارة نصار (لبنان)، والجمعية اللبنانية لأطباء الورم الخبيث (لبنان)، والجمعية اللبنانية للمسالك البولية (لبنان)، والجمعية الإماراتية للمسالك البولية(الإمارات) وأصدقاء مرضى السرطان (الإمارات) وجمعية السرطان السعودية (السعودية) والجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية (السعودية).

وستجرى إبسوس (وكالة الأبحاث المستقلة) خلال المرحلة الأولى من المبادرة استقصاءً بين مرضى سرطان البروستات في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان لمعرفة احتياجاتهم. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاستقصاء بحلول شهر نوفمبر 2018، ويتبع ذلك في المرحلة الثانية من المبادرة تعاونًا مشتركًا في هذا المجال بين الجهات المختلفة المعنية به مع أنشطة متنوعة بهدف تلبية الاحتياجات التي سيكشف عنها الاستقصاء.

وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور محسن مختار رئيس جمعية كان سرفايف فقال: «هدفنا الأول أن ننشر الوعي بالسرطان ونقدم المعرفة اللازمة لدعم مرضى السرطان، ويسرنا التعاون في هذا المجال مع شركة أستيلاس فارما ومنظمات المرضى الأخرى والجمعيات الطبية حول المنطقة في مبادرة كل صوت مهم، لأننا نرى أن الفهم الدقيق لاحتياجات المرضى يتيح لنا بذل الجهد في الاتجاه الصحيح لتلبية تلك الاحتياجات.وتمثل منظومة رعاية مرضى السرطان هيكلًا معقدًا يشمل العديد من المعنيين: من الأطباء المعالجين، إلى أفراد عائلة المرضى وأصدقائهم ومنظمات المرضى والشركات الحكومية وشركات الأدوية الذين لا يتعاملون مباشرة مع المريض غالبًا أو يتعاونون بينن بعضهم البعض.»

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