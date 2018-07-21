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محافظات

نادى الهجن بنويبع ينظم مسابقة للسباحة الشاطئية.. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 06:24 م
نادى الهجن بنويبع
نادى الهجن بنويبع ينظم مسابقة للسباحة الشاطئية..صور
ايمن محمد
نظم نادى الهجن بنويبع مسابقة للسباحة الشاطئية على شواطئ خليج العقبة بمشاركة 50 من المتسابقين من سن 9 الى 25 سنة.

جاء بحضور اللواء صبري الوزيرى، رئيس مدينة نويبع، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقوات تأمين من الشرطة ومرفق الاسعاف ولنش انقاذ بحرى.

وفي هذا الصدد، قال صالح محمد، رئيس نادى الهجن بنويبع، ان تم توزيع مكافآت مالية على الفائزين بالمراكز الاولى مشيرًا الى ان المسابقة القادمة سوف ينظمها نادى الهجن في مدينة دهب.

وقد حضر المسابقة عدد كبير من القيادات الشعبية بنويبع ابرزهم عبد الحميد السبكي والشيخ حسان ابو حمد وسالم خضر وحسن العزامى والشيخ سلمان حميد عطوة.
نادى الهجن بنويبع ينظم مسابقة للسباحة الشاطئية.. صور
نادى الهجن بنويبع ينظم مسابقة للسباحة الشاطئية.. صور
نادى الهجن بنويبع ينظم مسابقة للسباحة الشاطئية.. صور
نادى الهجن بنويبع ينظم مسابقة للسباحة الشاطئية.. صور
نادى الهجن بنويبع ينظم مسابقة للسباحة الشاطئية.. صور

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