حكم الدعاء بـ اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك الكثير عند الوقوع فى هم أو مصيبه يردد دعاء: "اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه" مؤكدًا أن الدعاء لم يرد على ألسنة السلف.



وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال «ما حكم الدعاء بقول اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ؟»، أن هذا الدعاء لم يرد على ألسنة السلف ولكنه مجرد دعاء يقال، فيجب علينا دائمًا أن نسأل الله اللطف فيما قدره وفيما قضاه وفيما كتبه علينا فدعاء الإنسان باللطف لا مانع من ذلك.

