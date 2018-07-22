وكيل الصحة بالدقهلية : لا يوجد لدينا قوائم انتظار للجراحات الحرجة

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية ليس بها أى قوائم انتظار فى تخصصات الجراحات الحرجة وأن هناك استعداد كامل لاستقبال أى حالات جراحات حرجة فى تخصصات " جراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام وجراحة الأورام وجراحات الرمد".



وأضاف "مكى" فى تصريحات لـ صدى البلد " أن مستشفيات الصحة بالدقهلية لديها قوى بشرية مؤهلة وتجهيزات طبية للقيام بهذه الجراحات وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات وزيرة الصحة بضرورة القضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والملحة بالمستشفيات والنهوض بالخدمة الصحية المقدمة لغير القادرين.



وأشار " مكى " إلى أن مستشفيات الصحة بالدقهلية وفرق العمل بهذة المستشفيات تضع نفسها رهن الإشارة لخدمة أى مريض يتم توجيهه اليها مضيفا انه يتم التنسيق بين المستشفيات المختلفة داخل المحافظة فى هذه التخصصات وأنة تم عمل فرق للعمل فى كل تخصص تحت قيادته شخصيا.